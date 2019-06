Sadio Mane diz que a conquista do troféu da Taça das Nações Africanas, com o Senegal, vai superar o seu sucesso na Liga dos Campeões com o Liverpool.

O jogador de 27 anos desempenhou um papel fundamental na corrida triunfante do Liverpool em 2018-19, culminando na vitória por 2 x 0 sobre o Tottenham na final em 1 de junho.

Mas Mane, que começou todos os 13 jogos europeus dos Vermelhos na temporada passada, agora tem a chance de superar essa conquista ao levar o Senegal a se gloriar na final continental pela primeira vez em sua história.

“Cabe a nós conseguir algo grande”, disse ele à France Football. “É claro que somos um dos favoritos, não podemos nos esconder disso. Mas essa posição não é suficiente para percorrer todo o caminho.

“Vencer com o meu país, que nunca ganhou a Taça das Nações Africanas, seria magnífico.

“Estou mesmo pronto para trocar uma Liga dos Campeões para ganhar uma Taça das Nações Africanas. O regresso a Dakar seria extraordinário. Este é o meu maior e mais louco sonho.”

O Senegal deu início à sua campanha no Grupo C com uma vitória por 2 a 0 sobre a Tanzânia no domingo, com golos de Keita Balde e Krepin Diatta.

E Mane, suspenso para a partida de abertura por apanhar dois cartões amarelos nas eliminatórias, admitiu que seu equipa tem chances reais de ir até a final.

“Está em nossas mãos”, disse ele. “Está claro que somos um dos favoritos.

“Não podemos negar. Não é apenas o suficiente para obter resultados, mas temos que estar no nosso melhor nível em todas as partidas.”

O Senegal enfrenta Argélia e Quénia nos dois jogos restantes.