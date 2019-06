SIC destrói mais de mil plantas de liamba

Mil e 271 plantas de cannabis (liamba), oriundas de lavras situadas nos municípios do Balombo e Chongoroi, foram destruídas esta quarta-feira, em Benguela, no âmbito do Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de drogas, que hoje se assinala.

De acordo com o director provincial do Serviço de Investigação Criminal em Benguela, sub-comissário Almerindo Almeida, no âmbito do combate ao narcotráfico, foram apreendidos, de Junho de 2018 até a presente data, 93.674 quilogramas de liamba, 125 gramas de crack e 91 de cocaína.

O responsável fez saber que, neste mesmo período, foram registados 206 casos de tráfico e consumo de drogas, tendo resultado na detenção de 245 cidadãos, dos quais 211 do sexo masculino e 34 do feminino, para além de 19 indivíduos catalogados como passadores de droga pesada.

Almerindo Almeida aproveitou a ocasião para enaltecer o trabalho dos órgãos de administração da justiça, defesa e segurança, bem como das ONG que continuam a desenvolver acções de sensibilização, com vista a prevenção do tráfico de drogas na província de Benguela.

“O trabalho dessas instituições está a contribuir no sentido de Benguela deixar de figurar como um importante ponto de passagem e consumo de drogas pesadas, assim como de produção de liamba.

O oficial comissário lembrou que o uso e tráfico de drogas constituem dos maiores obstáculos ao desenvolvimento humano, razão pela qual a ONU exorta todos os estados a tomarem parte das convenções contra a criminalidade organizada, transnacional e contra a corrupção.

Já o procurador do ministério público Mário Jorge considerou que a queima desta quantidade de drogas é sinónimo do engajamento das autoridades policiais na luta contra o tráfico e consumo destas substâncias, que tanto mal causam aos indivíduos, às famílias e sociedade em geral.

Acrescentou ainda que a luta contra o uso ilícito de drogas é de todos, partindo das famílias e passando pelas escolas e centros de reeducação, sem descurar a actividade policial e do Serviço de Investigação Criminal, PGR e tribunais.

Encorajou as forças da ordem a prosseguirem com as operações, cujo objectivo deve ser localizar e prender os mandantes e os traficantes, aqueles que se enriquecem ilicitamente à custa dos que se vão tornado viciados.

Foi a 26 de Junho de 1987 que se instaurou esta data como o Dia Internacional contra o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, pela resolução 42/112 da ONU, para implementar a recomendação da Conferência Internacional sobre o Abuso e o Tráfico Ilícito de Drogas, realizada nesta data.

Neste dia, a ONU divulga o Relatório Mundial de Drogas, com as informações anuais sobre o consumo, a produção e o tráfico de drogas no mundo.

Estima-se que morrem no mundo cerca de 200.000 pessoas anualmente por causa das drogas ilícitas.