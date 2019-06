O Tribunal Supremo retoma, hoje, terça-feira (25), o julgamento do Caso Conselho Nacional de Carregadores (CNC) com interrogatório ao antigo director-geral do CNC, Manuel António Paulo, a ser conduzido pela advogada do réu Augusto Tomás (Paula Godinho).

A mandatária de Augusto Tomás é a única, dos seis advogados do processo, que não ouviu, por escassez de tempo, o réu Manuel António Paulo na 11ª sessão de julgamento, realizada na última quinta-feira.

A par do antigo ministro dos Transportes, Augusto Tomás e do ex-director-geral do CNC, Manuel António Paulo, o processo com o número 002/19 envolve ex-directores adjuntos do CNC (Isabel Bragança, Rui Manuel Moita e Eurico Pereira da Silva).

Sob os réus pesam as acusações de peculato, violação de normas de execução de orçamento, branqueamento de capitais e abuso de poder, na forma continuada.