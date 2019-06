EPAL aumenta níveis de captação de água bruta

A Empresa Provincial de Água de Luanda (EPAL) vai aumentar os níveis de captação de água bruta a partir do canal de Kassaqui (rio Kwanza), passando de 4, 6 metros cúbicos por segundo para 9,2, com a entrada em funcionamento de um segundo canal.

O director do “Projecto de Reforço de Adição de Água Bruta para ETA Luanda Sudeste- Kassaqui”, Feliciano Catiolo, em entrevista hoje à Angop, referiu que o segundo canal deverá entrar em funcionamento no primeiro trimestre de 2020.

Feliciano Catiolo deu a conhecer que o segundo canal, com a capacidade de 4,6 metros cúbicos por segundo, em execução na zona de Capiapia, também no rio Kwanza, encontra-se em fase de finalização. O responsável esclareceu que, com a entrada em funcionamento dos dois canais, ficam disponíveis para estação de bombagem de Kassaqui os 9,2 metros cúbicos de água por segundo.

Feliciano Catiolo informou que os canais têm uma distância de 5,6 quilómetros e a água é conduzida por gravidade.

De acordo com o director de projecto, está em curso a construção de uma nova estação de bombagem no local.

O engenheiro esclareceu que a nova estação será composta por oito bombas verticais, cada uma com um caudal de 770 litros por segundo, enquanto as seis bombas em funcionamento têm um poder de bombagem de 4 ,6 metros cúbicos por segundo.

Segundo o responsável, encontra-se também em construção um tanque de equilibro com uma capacidade de 420 metros cúbicos, e uma bacia de retenção que permitirá fazer a manutenção dos canais sem parar o fornecimento para as ETA’S.

O director disse que o projecto conta com um reservatório de entrega terminal, de onde será feita a distribuição para todas as ETA’S existentes no Kikuxi , passando a partir daquele local ser feito o controle do caudal das reais necessidades de cada Estação de Tratamento.

Feliciano Catiolo deu a conhecer que as obras têm como objectivo final aumentar a capacidade diária de produção de água bruta para 400 mil cúbicos dia contra 307 actuais.

O Projecto de Reforço de Adição de Água Bruta para ETA Luanda Sudeste- Kassaqui vai permitir o aumento da capacidade de entrega ao sistema 3, no Kikuxi, município de Viana, onde se encontram as Estações de Tratamento de Água de Luanda Sudeste, Luanda Sul e Kikuxi.

Director lembrou que 60 por cento da água distribuída à cidade de Luanda sai do sistema 3, que beneficia os habitantes dos municípios de Viana, Belas, Talatona, Kilamba Kiaxi e parte de Luanda (Maianga).

O Projecto de Reforço de Adição de Água Bruta para ETA Luanda Sudeste-Kassaqui começou a ser construído em 2017 pela a empresa chinesa CTCE .