CAN2019: RDC e Uganda abrem segunda jornada

As selecções da RDC e do Uganda defrontam-se às 15:30 deste sábado, para a segunda jornada da Taça Africana das Nações em futebol (CAN2019), que decorre desde sexta-feira, no Egipto.

A partida, referente ao grupo A, será disputada no Estádio internacional do Cairo.

Hoje (22) reserva-se ainda os confrontos do grupo B entre Nigéria – Burundi, às 18:00, no Estádio de Alexandria, e Guiné Conacri – Madagáscar, às 21:00, no mesmo recinto.

Sexta-feira, após cerimónia de abertura, no Estádio Internacional do Cairo, o anfitrião Egipto venceu o Zimbabwe, por 1-0, para o grupo A.

O avançado Mahmoud Trezeguet, que actua nos turcos do Kasimpasa, assinou o único golo, aos 41 minutos, do encontro inaugural desta 32ª edição da prova continental.

A selecção de Angola está enquadrada no grupo E e joga somente segunda-feira com a Tunísia, às 18:00, na cidade de Suez e no Estádio com o mesmo nome.

O grupo dos Palancas Negras é integrado ainda pelo Mali e Mauritânia.