Sérgio Rescova exonera e nomeia administradores municipais

O Governador da Província de Luanda, Sérgio Luther Rescova, nomeou e exonerou hoje, sexta-feira, administradores municipais, distritais e directores provinciais.

Em nota distribuída hoje, o governador exonerou no município de Icolo e Bengo, Noivito Agostinho Pedro e Vicente Francisco Soares, do cargo de administrador da Quiçama.

Mateus António da Costa foi exonerado do município de Belas enquanto André Soma saiu do município de Viana.

O governador exonerou, igualmente, do município de Talatona, Njila Liberte e do cargo de vice-presidente para Área Política, Social, Assuntos comunitários e Ambientes do município de Luanda, Ermelindo da Silva Gonçalves Pereira.

Sérgio Rescova exonerou Fernando Binge do cargo de administrador municipal adjunto para área técnica, infra-estrutura e serviços comunitários.

Manuel António Sebastião e António Manuel Fiel foram exonerados dos cargos de director do Gabinete Provincial de Acção Social, Cultura Juventude e Desportos e de administrador do distrito urbano do Sambizanga, município de Luanda, respectivamente.

De acordo com a nota, foram exonerados Hélder Manuel Jardim do Nascimento Balsa do cargo de administrador do distrito urbano da Ingombota e Mariana Domingos Francisco Cunha do distrito urbano da Samba.

Do cargo de administrador do distrito urbano do Ramiros (Belas) foi exonerado Miguel Silva de Almeida, e Eduardo Costa Gabriel do distrito do Zango, município de Viana.

O governador exonerou, igualmente, do cargo de administrador do distrito urbano da Baia, município de Viana, Euclides Joaquim Faria da Costa.

Da Barra do Kwanzas, município da Quiçama, foi exonerado Tomás Muanza enquanto Tomas Bica Mumbundo foi exonerado do cargo de administrador municipal adjunto para o Sector Político e Social do município de Cacuaco.

De acordo com a nota, Isabel Luís Domingos João foi exonerada do cargo de administradora adjunta para Área Política, Social e da Comunidade do distrito urbano do Lar do Patriota, município de Talatona

Ainda no mesmo dia, segundo a nota, foram nomeados para o município de Icolo e Bengo Miguel Silva de Almeida e Mariana Domingos Francisco Cunha para o Belas.

Para exercer os cargos de administradores municipal de Viana e Talatona foram nomeados Fernando Eduardo Manuel e Ermelindo da Silva Gonçalves Pereira, respectivamente.

Segundo o documento, António Manuel Fiel foi nomeado para o cargo de administrador da Quiçama e para Directora do Gabinete Provincial de Acção Social, Família e Igualdade do Género, Isabel Luís Domingos João.

Para director do Gabinete da Cultura, Turismo, Juventude e Desporto foi nomeado Manuel António Gonçalves e Hélio Nelson de Aragão dos Santos para o cargo de administrador do distrito urbano do Benfica, município do Talatona.

Sérgio Rescova nomeou para o Distrito Urbano da Sambizanga, município de Luanda, Tomas Bica Mumbundo e Paulo Maka Simão Zady para distrito urbano de Baia, município de Viana.

Segundo o documento, para o distrito urbano da Samba, município de Luanda, foi indicado Hélder Manuel Jardim do Nascimento Balsa enquanto Africano André Pedro para o distrito urbano do Golfe, município do Kilamba kiaxi

Para o cargo de administrador do distrito do Zango, município de Viana, foi nomeado Euclides Joaquim Faria da Costa e Rui Josefo Duarte para o distrito da Ingombota, município de Luanda.

Tomas Muanza, Murtala António José Marta e Ana da Conceição Nambi Manjolo para os cargos de administrador do distrito urbano do Ramiros, Kilamba ( Belas) e Sequele (Cacuaco), respectivamente.