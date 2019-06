CAN19: Egipto começa maior competição do continente com vitória sobre o Zimbabué

O Egito teve hoje um excelente começo na Copa da África, com o magnifico golo de Trezeguet a garantir a vitória por 1 – 0 sobre o Zimbabué.

Mohamed Salah estava em excelente forma, mas foi o outro extremo do Egipto que abriu o placar pouco antes do intervalo.

Os egípcios viram sete tentativas suas serem paradas pelo guarda-redes do Zimbabué, Edmore Sibanda, que foi forçado a sair por lesão no final, tendo feito uma série de impressionantes defesas para impedir que os anfitriões violassem a sua baliza.

O Egito finalmente conseguiu passar o guarda-redes zimbabueano quatro minutos antes do intervalo – Trezeguet com um remate cruzado da esquerda, finalizou de forma sublime no canto inferior direito.

Trezeguet parecia pronto para conseguir um segundo golo logo após o reinício, apenas para Sibanda fazer uma defesa maravilhosa empurrando a bola para fora.

O notável desempenho de Sibanda, de 35 anos de idade, continuou e aos 67 minutos reagindo de forma abrupta parou um remate de Salah.

O guarda-redes do Zimbabué sucumbiu a 10 minutos do fim, apesar de o substituto Elvis Chipezeze ter provado o seu valor com uma brilhante defesa tardia negando a Salah um golo e garantir que o Egipto se contentasse com uma vitória de um golo.