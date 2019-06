Monumento às vítimas da guerra está em projecção

O monumento nacional para homenagear as vítimas de guerra, a ser erguido pelo Governo angolano, já está a ser projectado, disse hoje (terça-feira), em Luanda, o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz.

O ministro, que falava na abertura do III Encontro Nacional sobre as Autoridades Tradicionais, sublinhou que no monumento estarão inscritos os nomes das vítimas da guerra que assolou Angola desde a proclamação da independência nacional.

Francisco Queiroz referiu que o Executivo pretende que esse monumento seja um espaço de reflexão para os cidadãos. Neste âmbito, foi igualmente criada uma comissão para aprovação de um plano de homenagem às vítimas de guerra, acrescentou.

Apelou à colaboração de toda sociedade, em particular das autoridades tradicionais, para a identificação dessas vítimas da guerra, de modo a lhes ser prestada a devida homenagem.

No evento, que tem o seu término previsto para quarta-feira, estão a ser analisados, em três painéis, temas como “O estado angolano e as autoridades tradicionais: que relação?” e “A autoridade tradicional no estado moderno”.

Outros temas de destaque no debate do encontro são “As associações das autoridades tradicionais, sua actuação e relevância”, “Terrenos rurais comunitários e direitos fundiários à luz da lei de terras” e “Poder tradicional, comunidades e direito à terra”.

O encontro emerge da necessidade da criação de um espaço amplo de intercâmbio e de discussão, de dois em dois anos, sobre as autoridades tradicionais, o seu papel e função, bem como o seu contributo na moralização das comunidades e na promoção, preservação e divulgação da cultura angolana.

O certame conta com a participação de autoridades tradicionais, investigadores nacionais e internacionais ligados à antropologia e demais áreas afins, dentre outros.

Um decreto presidencial datado de 26 de Abril do ano em curso determina a criação de uma Comissão para se ocupar da elaboração de um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos que tiveram lugar em Angola no período que vai de 11 de Novembro de 1975 a 4 de Abril de 2002.

Refere o decreto que a intenção é “instituir um mecanismo para a promoção da auscultação e de um diálogo convergente, no sentido de se assegurar a paz espiritual da sociedade, face a episódios do passado na convivência nacional, que possam perturbar a unidade e o sentimento de fraternidade entre os angolanos”