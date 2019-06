A realização da 35ª edição da Feira Internacional de Luanda (FILDA 2019) vai custar 530 milhões de kwanzas, valor necessário para a realização do maior evento económico do país, que contará com 750 expositores.

Segundo a directora do gabinete de comunicação e imagem do Ministério da Economia e Planeamento, Ana Celeste Baptista, que falava hoje em conferência de imprensa, a exposição terá o apoio da União Europeia e vai decorrer 9 e 13 de Julho próximo.

A 35ª edição já tem presença confirmada de 22 países, mais três em relação a 2018.

Entre os países convidados, referiu, estão Portugal, Alemanha, Indonésia, Turquia, França, Índia, China, Reino Unido, Noruega, Suécia, Suíça, Israel, Brasil, Japão, Bielorrússia, Uruguai, Itália e Macau (uma das regiões administrativas especiais da República da China).

O número de solicitações de empresas estrangeiras para o evento, de acordo com Ana Celeste Baptista, reflecte as intenções e os esforços do Executivo de atrair mais investimentos no país, entretanto, os expositores nacionais lideram a lista com 69% de participação.

Os expositores vão representar empresas dos sectores da construção civil, indústria ligeira e pesada, telecomunicações, electrónica, processamento alimentar, serviços, transporte, agricultura, mineração, serviços financeiros, banca, seguros, restauração, imobiliário e outros.

Por sua vez o presidente do Conselho de Administração do Grupo Eventos Arena, Bruno Albernaz, frisou que, entre outros eventos, o programa prevê a realização de uma conferência internacional sobre modalidade de financiamento para o desenvolvimento económico, que contará com a participação de oradores internacionais.

Segundo estimativas da organização, a FILDA deste ano, que decorrerá na Zona Económica Especial Luanda-Bengo, num espaço de 28 mil metros quadrados, vai criar 30 postos de trabalho temporários ao longo dos cinco dias, tempo de duração do evento.

Bruno Albenaz disse que a previsão é receber 17 mil visitantes, contra os 10 mil visitantes/dia de 2018.

Em 2018, FILDA contou com mais de 350 expositores de 19 países.