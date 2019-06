Dificuldades financeiras impedem equipas angolanas de participar nas competições africanas

1º de Agosto e Petro de Luanda poderão ser os únicos representantes angolanos nas competições africanas deste ano, por motivos financeiros.

A informação foi avançada nesta quarta-feira pelo presidente do Conselho Técnico Desportivo da Federação Angolana de Futebol ( FAF), Jeremias Simão.

De acordo com o dirigente, apenas os “militares” e “petrolíferos” manifestaram a intenção de participar nas competições sob a égide da CAF.

O Desportivo da Huíla, que por mérito próprio deveria representar o país na Taça da Confederação, por ser o finalista vencido da Taça de Angola, alegou razões financeiras para não fazer parte das Afrotaças, mesma situação evocada pelo Interclube, que foi chamado como substituto directo.

A FAF enviou convite ao Sagrada Esperança, que igualmente disse não estar apto para esta prova africana.

Jeremias Simão informou que o órgão reitor do futebol nacional solicitou uma autorização à CAF, no sentido desta autorizar o Kabuscorp do Palanca a inscrever-se para disputar a Taça da Confederação, estando neste momento aguardando o seu parecer.

Apesar da equipa do Palanca ter terminado na quarta posição do Girabola2018/19 foi relegada para o provincial de Luanda, por incumprimento nos prazos de pagamento das dívidas ao ex-internacional brasileiro Rivaldo e ao TP Mazembe da RDC.

Ainda assim a formação presidida por Bento Kangamba manifestou o interesse de ir às Afrotaças.

O prazo de inscrição finaliza a 30 do corrente.

1º de Agosto e Petro de Luanda vão competir na liga dos campeões e o Kabuscorp, caso seja aceite, participará na Taça da Confederação.

O 1º de Agosto ocupou a primeira posição do campeonato, com 67 pontos, enquanto o Petro foi segundo com menos três.