Argentina empata com Paraguai e cai para último no Grupo B da Copa América

A Argentina voltou a decepcionar nesta sexta-feira na Copa América ao empatar em 1 – 1 com o Paraguai no Mineirão, em Belo Horizonte, e caiu para o último lugar do Grupo B.

O médio Richard Sánchez marcou o golo do Paraguai aos 37 minutos e o craque Lionel Messi empatou no segundo tempo cobrando pênalti (57). Seis minutos depois, Armani evitou o vexame ao defender uma penalidade máxima cobrada pelo paraguaio Derlis González.

Com o resultado, a Colômbia lidera o Grupo B com seis pontos, e confirmou sua classificação aos quartos de final como primeira colocada do grupo ao vencer o Catar por 1 a 0. O Paraguai está em segundo com dois pontos e Catar e Argentina têm apenas um, sendo que os sul-americanos possuem um saldo inferior.