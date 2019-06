Ministério das Telecomunicações lança domínio “ao”

O Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação(MTTI) lançou hoje o domínio “ao” – endereço electrónico indicador de instituição e empresa na Web (internet) que estejam registadas em Angola.

Para aceder a este endereço, o interessado deverá efectuar um registo através da página “SEPE.gov.ao” e pagar um valor na ordem de 22 euros equivalente em Kwanza (AKz 8.326) pela mesma via (on line).

Segundo o director da Instituto de Fomento da Sociedade da Informação (Infosi), Paulo Pedro, que anunciou o lançamento do domínio, o campo que se refere ao pagamento, no acto do registo on line dá uma referência de código multicaixa, à semelhança do pagamento de um bilhete de passagem na TAAG, via internet.

Antes deste lançamento, em plataforma tutelada pelo MTTI, o registo de um domínio “ao” custava cerca de 50 mil kwanzas e era por requerimento a Uninet – uma unidade adstrita à faculdade de Engenharia da Universidade Agostinho Neto. Entretanto, desde 2018 as competências foram transferidas ao MTTI através de um despacho Presidencial.

Neste momento, são pouco menos de 80 entidades e pessoas, no país, detentora de domínio “ ao” , mas espera-se que até à próxima edição do Angotic uma massificação deste endereço.

O Fórum Angotic 2019, cujo encerramento está marcado para quinta-feira (20), conta com a participação de 138 oradores, dos quais 75 internacionais e 53 temas, com destaque para “Internet: utilização, prevenção e segurança, TV digital e o seu impacto social, Liderança corporativa na era digital” .