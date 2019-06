Presidente do PSG diz que Mbappé não vai para o Real Madrid

O presidente do Paris Saint-German (PSG), Al-Khelaifi, disse em entrevista ao France Football que Kylian Mbappé não irá para o Real Madrid conforme tem sido especulado na imprensa internacional.

O atacante francês colocou o Real Madrid em alerta no mês passado, quando declarou estar aberto para um novo projecto.

Com o regresso de Zinedine Zidane no comando dos madrilenos e o influxo de novos talentos como Eden Hazard, Luka Jovic e Ferland Mendy, o craque de 20, que tenha já duas temporadas ao serviço do PSG e 46 golos marcados, é fortemente conotado com a possível ida para Santiago Bernabeu.

Al-Khelaifi garante que Mbappe não irá para o Real. “Eu não tenho 100% de certeza, mas tenho 200% de certeza de que ele estará aqui na próxima temporada”.