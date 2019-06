Jú Martins pede demissão

O secretário do MPLA para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias, João de Almeida Martin (Jú Martins), entregou seu pedido de demissão do cargo ao Bureau Político, conforme informou em nota distribuída à imprensa nesta segunda-feira.

O dirigente partidário reiterou ao líder do MPLA, João Manuel Gonçalves Lourenço a manifestação, de sair do bureau político por razões de saúde que o levam a deslocar-se com frequência a Portugal, para tratamento.

Em substituição foi eleito Virgílio de Fontes Pereira para ocupar o cargo de secretário para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias.