Jovem mata o irmão por causa de 4.500 Kz

Um jovem de 22 anos de idade matou o irmão após um desentendimento por causa de 4500 Kz.

O crime aconteceu no Bairro da Santana, província do Bengo, de que resultou a morte de um jovem e na detenção de outro, de 22 anos.

O jovem, por sinal irmão da vítima, queixou- se de lhe ter desaparecido alguns valores monetários (4.500 Kwanzas), e na discussão com a vítima, empurrou-a, e pela gravidade da projecção, a vítima caiu e bateu com a cabeça no chão. O irmão ainda foi socorrido para uma unidade hospitalar, onde, infelizmente, acabou por perder a vida, resultante do embate com a cabeça ao chão.

O implicado foi encaminhado ao Serviço de Investigação Criminal, para procedimento legal.

Ainda no Bengo, um cidadão nacional de 28 anos de idade suicidou-se, no dia 15, nas imediações do perímetro irrigado de Caxito, na açucareira depois de a tia o ter expulsado da casa dela por maus comportamentos. Segundo testemunhas no local, o jovem desentendeu-se com a tia, por alegada prática de consumo de drogas e furto de objectos domésticos. Por desalento, a tia pô-lo fora de casa e este decidiu tirar à própria vida. O SIC, a PN e o SPCB estiveram no local do sucedido e procederam a remoção do cadáver.