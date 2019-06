Albino Carlos é o novo secretário para informação do MPLA

O Bureau Político do MPLA elegeu, esta segunda-feira, Albino Ramos Carlos para o cargo de secretário para a Informação do partido, em substituição de Paulo Pombolo, que ascendeu a secretário-geral, no quadro do congresso extraordinário da organização política.

A eleição de Albino Carlos, jornalista de profissão, ocorreu durante a primeira reunião ordinária do Bureau Político, realizada na sede nacional do partido MPLA, em Luanda, sob orientação do seu Presidente, João Lourenço.

O Bureau Político ajustou o seu Secretariado, tendo eleito, também, mediante proposta do Presidente do Partido, Virgílio de Fontes Pereira, para o cargo de secretário para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias, em substituição de João de Almeida Martins, a seu pedido, por razões de saúde.

Em comunicado, o Bureau Político enalteceu a forma como decorreu o sétimo congresso extraordinário do partido, realizado a 15 do corrente sob o lema “MPLA e os novos desafios”, tendo felicitado os delegados e todos os que contribuíram para o seu êxito.

Manifestou, também, o seu apoio incondicional ao Presidente do partido e da República nos respectivos cargos.

Constituição do Secretariado BP do MPLA

João Lourenço – Presidente do partido, Luísa Damião – vice-presidente, Paulo Pombolo – secretário-geral, Manuel Pedro Chaves – secretário para as Relações Internacionais, Yolanda António dos Santos – secretária para a Política Social, Jorge Inocêncio Dombolo – secretário para a Organização e Mobilização, Albino Carlos – Secretário para a Informação, Diógenes de Oliveira – secretário para Administração e Finanças e Luísa Damião – secretária para a Política de Quadros.

Salomão Xirimbimbi ocupa o cargo de secretário para a política Económica, Mário Pinto de Andrade o de secretário para os Assuntos Políticos e Eleitorais, Pedro de Morais Neto o de secretário para os Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria e Virgilio Ferreira de Fontes Pereira o de secretário para a Reforma do Estado, Administração Pública e Autarquias.

O VII Congresso Extraordinário do MPLA confirmou a entrada de 134 novos membros para o seu Comité Central, passando a ser constituído por 497 membros, contra os 363 anteriores. O BP é agora constituído por 72 membros.