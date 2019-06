Angola lança satélite produzido por estudantes

Um pequeno satélite, denominado “Cansat”, produzido em Angola por especialistas de varias Universidades angolanas, vai ser lançado, na próxima quarta-feira (19), na localidade de Cabo Ledo, em Luanda.

O “Cansat” é a representação de um satélite real num volume de lata de refrigerante de 330 mililitros, criado pelo Gabinete de Gestão do Programa Espacial Nacional (GGPEN) do Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação (MTTI), com o concurso do Departamento de Ciências Espaciais e Pesquisa Aplicada (DCEPA), numa cooperação da comunidade académica angolana.

De acordo com uma nota do MTTI, distribuída, hoje (domingo), à Angop, os primeiros testes do “Cansat”, para melhor preparação do lançamento foram feitos com sucesso no dia 11 deste mês.

As avaliações ocorreram em Cabo Lebo e envolveram, dentre outras entidades, a Força Aérea Nacional (FAN) que disponibilizou um helicóptero para a operação, lê-se no documento.

Os resultados dos testes realizados no local do lançamento, mostraram que o pequeno satélite deve ser lançado a uma altitude máxima de 400 metros, com uma velocidade do vento não superior a 14 quilómetros por hora, a fim de estimar uma posição precisa de recolha, mediante as coordenadas do sistema de localização electrónica GPS, para uma melhor comunicação com a estação terrena.

O lançamento do Cansat está enquadrado no Fórum e Exposição Internacional de Tecnologias de Informação ” Angotic “, que o Ministério das Telecomunicações e Tecnologias de Informação vai organizar de 18 a 20 de Junho no Centro de Convenções de Talatona (CCTA).