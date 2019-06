Sérvia despede trainador Mladen Krstajic após de humilhante derrota frente a Ucránia

A Sérvia demitiu o treinador Mladen Krstajic depois da humilhante derrota frente a Ucrânia no jogo de qualificação para a Euro 2020.

Apesar de ter o atacante do Real Madrid Luka Jovic e Djaan Tadic, estrela do Ajax, a Sérvia foi derrotada por 5 a 0 pela Ucrânia em Lviv em 7 de junho, aumentando a pressão sobre Krstajic.

A Sérvia ultrapassou a Lituânia por 4-1, nesta segunda-feira, mas isso não foi suficiente para salvar Krstajic, em terceiro lugar e seis pontos a menos que o Ucrânia líder do Grupo B para as qualificações do Euro 2020.

“O conselho executivo da Associação de Futebol da Sérvia (FSS) e técnico Mladen Krstajic, rescindiram a cooperação por consentimento mútuo e uma decisão será tomada nos próximos dias sobre quem vai assumir o comando”, disse a FSS em comunicado nesta quinta-feira.

“Agradecemos a Krstajic por seus esforços e, especialmente, por suas conquistas na Liga das Nações. Desejamos a ele tudo de melhor em seus futuros empreendimentos”.

Depois de substituir Slavoljub Muslin em 2017, Krstajic levou a Sérvia ao primeiro lugar do Grupo 4 da Liga das Nações com quatro vitórias e dois empates.

Krstajic conquistou 59 internacionalizações pela Sérvia – supervisionou a campanha da Copa do Mundo de 2018 na Rússia, a saída na fase de grupos.

No entanto, as críticas sobre as táticas do técnico de 45 anos e um início lento para a qualificação para o Euro 2020 custaram a Krstajic o seu trabalho.