PR acusa Dos Santos e sua cúpula de se terem enriquecido ilicitamente a custa da dívida externa

O líder do MPLA e Presidente da República, João Lourenço, disse hoje que a dívida externa do país atingiu um nível “tão alto” devido a investimentos de reconstrução, mas também por financiar “o enriquecimento ilícito de uma elite restrita, muito bem selecionada, na base do parentesco, do amiguismo e do compadrio, que constituíram aglomerados empresariais com esses dinheiros públicos”, disse João Lourenço, referindo-se certamente ao antigo Presidente da República, José Eduardo dos Santos, seus filhos e acessóres direitos.

Na abertura do VII congresso extraordinário do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), João Lourenço começou por manifestar o “imenso” desejo de ter no conclave a presença do antigo líder do partido, José Eduardo dos Santos, “que ao longo de 39 anos conduziu o MPLA nos momentos bons e maus”, sendo hoje o presidente emérito do partido. Na sua intervenção, João Lourenço frisou que o MPLA, maior força política nacional, tem ainda grandes desafios para enfrentar e superar.

Quanto a dívida pública, o relatório anual da Moody’s, agência de notação financeira internacional, publicado a 17 de maio do corrente ano, indica que a dívida pública angolana saltou de 28,2% do PIB em 2014 para 79,6% em 2018, tendo descido para 70,9% em 2019. O relatório indica ainda que em 2019 houve uma descida das necessidades de financiamento, de 23% para 15% do PIB, o que considerou ainda elevada. O volume da dívida pública tem sido alvo de acessos debates levados a cabo pelo grupo parlamentar da Unita. Na pessoa de Adalberto da Costa Júnior, o maior partido da oposição solicitou várias vezes a realização de uma investigação à dívida pública para se apurar a dívida real e afastar a dívida falsa, mas o governo nunca se pronunciou favorável a tal acto. O ministro das Finanças, Archer Mangueira, disse recentemente durante a discussão, na especialidade, do Orçamento Geral do Estado (OGE) revisto que a dívida pública do Estado não é falsa, falsa é a parte dívida reclamada pelas empresas, como atrasados, que não corresponde a dívida certificada. Archer Mangueira também disse, contrariamente ao relatório da Moody’s que a dívida pública, em relação ao PIB, em 2019, representa 84,8% e que 40% é interna. Em março de 2018, a secretária do Estado para o Tesouro, Vera Daves, denunciou publicamente supostas cobranças por 1.700 empresas prestadoras de serviços ao Estado, entre 2014 e 2016, de atrasados não registados no Sistema Integrado de Gestão Financeira, cujo valor ultrapassa um trilião de kwanzas (3,7 mil milhões de euros), sendo que 25% desse valor corresponde a serviços não prestados. O que levou na altura, o Procurador-Geral da República, Hélder Pitta Grós, abrir um processo de inquérito para investigar o que se passa. Mas quanto a dívida externa, o governo ainda não se tinha pronunciado. Com este pronunciamento do Presidente da República, fica assim o caminho aberto para a Procuradoria-Geral da República investigar quem das pessoas que faziam parte da elite política, nos 4 últimos anos da presidência de José Eduardo dos Santos, usaram a dívida externa para se enriquecerem ilicitamente.