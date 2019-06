Isabel dos Santos e Sonangol num braço de ferro pelo domínio da Unitel

O Jornal brasileiro Estadão noticiou nesta quarta-feira que a companhia brasileira Oi, detentora de 25% do capital da Unitel, recebeu duas propostas para alienar a sua posição na empresa e que as duas propostas, vieram segundo o jornal brasileiro, de acionistas da empresa nomeadamente, Isabel dos Santos e a Sonangol.

Ao ser verdade abre-se aqui um braço de ferro entre Isabel dos Santos e a Sonangol para o domínio da Unitel. Segundo a mesma fonte, a Oi negou ter recebido uma oferta da Sonangol, confirmando a pretensão de Isabel dos Santos em adquirir as acões da Oi que fez uma oferta no valor de 850 milhões de dólares americanos.

A aquisição da posição da Oi na Unitel daria à Isabel dos Santos 50% das ações da empresa e consequentemente a tornaria na aconista maioritária dando-a todo o poder para assumir novamente a presidência do conselho de administração e nomear grande parte dos administradores da empresa, assim como fez no passado.

Mas julgando pelo recente passado e pela luta levada a cabo pela Oi para ganhar o poder pela empresa, é pouco provável que abra mão assim tão rápido do que conseguiu com muita luta. Por outro lado, a Oi aliou-se a Sonangol para combater Isabel dos Santos, neste contexto, é mais lógico, caso decida vender a sua parte na empresa, que transfira as suas ações para o seu aliado, a Sonangol.

A Oi avançou que há outras partes, de fora da empresa, que também mostraram interesse em adquirir as ações da empresa na Unitel, quem são, não se revelou.

A Sonangol conseguiu com a ajuda da Oi tirar Isabel dos Santos da presidência do conselho da administração da Unitel. É improvável que abra mão desta oportunidade para assumir o controlo total da empresa. Por outro lado, o governo de João Lourenço tem vindo a levar a cabo uma luta cerrada para diminuir a influência de Isabel dos Santos nos sectores chaves da economia, suporte indispensável para a Sonangol neste braço de ferro com Isabel dos Santos pelo domínio da Unitel.