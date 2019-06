Entrada em vigor do IVA adiada para Outubro

A introdução do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), prevista para o próximo 1 de Julho, foi retardada para o mês de Outubro, depois de três horas de debate entre o Executivo e o Grupo Técnico Empresarial (GTE), este último que defende, há algum tempo, o prolongamento da implementação do novo imposto para Janeiro de 2020.

Ontem, o Executivo e o Grupo Técnico Empresarial acordaram pela alteração da data de Julho para Outubro, mas, ainda tudo está dependente de um cronograma a ser assumido pela Administração Geral Tributária (AGT), a entidade responsável pela condução das políticas tributárias do Estado angolano e assegurar o seu integral cumprimento, administrar os impostos, direitos aduaneiros e demais tributos que lhe sejam atribuídos, e pelo GTE, o parceiro do Executivo pelas políticas empresariais privadas.

Entre outras recomendações, o encontro entre o Executivo e os seus parceiros sociais optou pela redução do da taxa de 7,00% do IVA para as empresas do Regime Transitório, por uma eficaz análise da aplicação do IVA no sector educacional privado e pela dedução, pelo menos de 2,00%, sobre o valor dos stocks na verba líquida do Imposto Industrial (II).

Ainda na tarde de ontem, os principais envolvidos no projecto IVA (AGT e Grandes Contribuintes) tiveram a missão de reunir com as empresas de “software”, com a finalidade de se aferir a hipótese real de ser introduzido o IVA em Outubro, ainda que o GTE defenda, com persistência, o 1 de Janeiro de 2020, um ano depois do previsto pelas autoridades angolanas.

O Executivo e o Grupo Técnico Empresarial também decidiram por estudar novos mecanismos, que propenderem a criação de um instrumento legal específico que evite a dupla tributação, no caso de adiantamentos destinados a despachantes oficiais.

Para já, o adiamento da implementação do Código de Imposto sobre o Valor Acrescentado vem equilibrar as posições defendidas tanto pelos empresários, que dizem o país não estar preparado para o IVA, quanto pela AGT, que garante ter toda a máquina afinada para operacionalizar o novo imposto, pelo menos no quadro dos contribuintes que se encontram registados na Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes (RFGC).