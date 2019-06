Brasil vaiado no jogo de abertura da Copa América contra a Bolívia

Os adeptos brasileiros vaiaram, nesta sexta-feira, a seleção do seu país depois do fraco começo no jogo de abertura da Copa América.

Os dois golos de Philippe Coutinho no segundo tempo e o golo de Everton aos 84 minutos levaram o Brasil à vitória por 3 – 0 sobre a Bolívia, mas vieram tarde demais para os insultos dos adeptos desapontandos com a forma como o Brasil jogou na primeira parte.

Disputado no Estádio do Morumbi, em São Paulo, o Brasil respondeu com dois golos no espaço de oito minutos via Coutinho no inicio do segundo tempo, e o substituto Everton selou a vitória a seis minutos do fim da partida.

Questionado sobre as vaias no pós-jogo, Tite – cuja equipa jogou sem a superestrela Neymar – disse aos repórteres: “Sentimos isso! Jovens rapazes sentem isso. O treinador sente isso.

Brasil – finalistas da Copa do Mundo em 2018 – comemorou sua 100ª vitória na Copa, com os gigantes sul-americanos em busca do nono título.

O Brasil de Tite viaja para a Bahia, estado natal do capitão Dani Alves, para o confronto de terça-feira contra a Venezuela.