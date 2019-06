PR endereça condolências ao homólogo do Mali

O Presidente da República, João Lourenço, endereçou, nesta quinta-feira, ao homólogo maliano, Ibrahim Boubacar Keita, uma mensagem de condolências a propósito dos ataques ocorridos na localidade de Sobame-Kou, no centro daquele país.

Entre a noite de domingo (9) e segunda-feira (10), noventa e cinco pessoas foram mortas por homens armados.

“Tomei conhecimento, com preocupação e tristeza, dos acontecimentos que ocorreram na localidade de Sobame, que resultaram em dezenas de mortes e feridos”, refere o Presidente angolano, numa nota a que a Angop teve acesso.

No documento, João Lourenço manifesta, em nome do Executivo angolano e em seu próprio, o “mais vivo repúdio” e uma “firme e vigorosa condenação”, além de expressar a solidariedade do povo angolano para com o povo do Mali e com os familiares das vítimas, em particular.

Na nota, divulgada hoje, João Lourenço estende as condolências às famílias enlutadas.