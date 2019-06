“Mais efetivos policiais e meios circulantes chegarão nos próximos dias no quadro do reforço do combate aos malfeitores”, disse Bernardino Rafael, comandante-geral da Polícia da República de Moçambique (PRM), admitindo que há pessoas que têm usado a fronteira com a Tanzânia para entrar no país e integrar os grupos armados.

O comandante-geral da polícia moçambicana apelou ainda à colaboração das comunidades e dos médicos tradicionais.