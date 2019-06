Três ausências no estágio dos Palancas Negras em Portugal

Partilhe















Os jogadores Jeremie Bela, Jonas Ramalho e Clinton da Mata estão fora da selecção angolana de futebol, que se prepara em Portugal, para participar na 32ª edição do Campeonato Africano das Nações (CAN2019), a disputar-se a partir de 21 deste a 19 de Julho próximo, no Egipto.

Segundo o vice-presidente da Federação Angolana de Futebol (FAF), Adão Costa, a TPA, os dois convocados do Albacete e Girona de Espanha, não chegarão a tempo de tratarem das questões administrativas, que possibilitaria integrarem o conjunto nacional na competição continental. O terceiro, do Club Brugge da Bélgica, está lesionado.

Quanto ao estágio, depois de vencer no sábado a Guiné Bissau, por 2-0, o combinado angolano defronta no próximo dia 19, no Cairo, a congénere da África do Sul, em mais um jogo de preparação. A direcção da FAF tudo está a fazer para que os Palancas Negras realizem mais um desafio antes da viagem para o palco da competição.

No encontro de sábado, decorrido em Penafiel (Portugal), o seleccionador Srdan Vasiljevic fez alinhar de início Toni Cabaça, Isaac, Paizo, Dani Massunguna, Wilson, Herenilson, Macaia, Djalma Campos, Mateus Galiano, Wilson Eduardo e Gelson Dala.

Entraram ainda Bruno Gaspar, Jonathan Buatu, Edi Afonso, Evandro Brandão e Mabululo, estes últimos os autores dos golos. Show (lesionado), Bastos, Geraldo e Freddy, que só se juntaram à selecção na sexta-feira, não fizeram parte desta partida.

Na prova do Egipto, Angola está no Grupo E, com Mauritânia, Mali e Tunísia. Os angolanos estreiam-se no dia 24 frente aos tunisinos.