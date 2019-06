José Mourinho de regresso ao Chelsea

Partilhe















José Mourinho sugeriu um possível retorno ao Chelsea numa entrevista concedida ao Eleven Sportos Portugal, onde ele admitiu que precisava “reformular” e “adaptar”, já que os Blues enfrentam a perda do atual técnico Maurizio Sarri e uma proibição de transferência de duas janelas.

Mourinho, que treinou em Stamford Bridge duas vezes entre 2004-07 e 2013-15, venceu três títulos da Premier League, três da Copa da Liga e uma da FA Cup em uma carreira que o coloca em grande parte como o maior treinador do clube.

No entanto, o treinador de 56 anos deixou ambas as nomeações em circunstâncias polêmicas, sendo demitido pelo proprietário Roman Abramovich devido a desentendimentos com a direção do clube.

Parece agora que a tumultuada época do Manchester United no Manchester United pode tê-lo forçado a mudar seu tato, admitindo que ele quer ir onde ele pode ser feliz, em vez de apenas perseguir o sucesso.

“Tenho aproveitado o tempo para trabalhar no meu futuro, para melhorar a minha equipe técnica, para encontrar uma nova dimensão no meu trabalho, sem obviamente perder o que sou”, disse Mourinho ao Eleven Sports Portugal.