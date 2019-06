Garethe Bale de saída do Santiago Bernabeu e Man-United mostra interesse

Partilhe















– Gareth Bale está de saída do Santiago Bernabeu e o Manchester United pode estar interessado. De acordo com o Mirror, o United está pronto para atender às demandas salariais do atacante, inicialmente contratando-o por empréstimo antes de segurá-lo por uma segunda temporada.

– O Manchester United também procura potenciais substituições para Paul Pogba, que está ligado a um afastamento. O Evening Standard informou que o United está a considerar o craque Christian Eriksen, do Tottenham, e Youri Tielemans, do Mônaco, que passou a segunda metade da temporada passada emprestado pelo Leicester City.

– Enquanto a reconstrução de Madri começou de fato, parece haver alguma incerteza sobre Vinicius Junior. De acordo com o AS, Zidane ainda não tem certeza sobre o atacante, enquanto o presidente Florentino Perez acredita que o brasileiro deve fazer parte do time de Madri.

– O Real Madrid, no entanto, deve contratar o lateral-esquerdo do Lyon, Ferland Mendy, mas o AS diz que há preocupações sobre o quadril do defensor. Os gigantes do LaLiga esperam fazer outro exame médico na quarta-feira antes de confirmar a assinatura.

– O Atlético de Madri deve perder Antoine Griezmann e está olhando para o Suso, do Milan, para dar mais força ao ataque, de acordo com o Corriere dello Sport.

– O Manchester United vai precisar de uma proposta maior para selar Aaron Wan-Bissaka, defensor do Crystal Palace. O Times citou que o Palace rejeitou uma oferta de 40 milhões de libras esterlinas, procurando algo próximo de 65 milhões de libras.