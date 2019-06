Nadal mantém segundo lugar ATP e em femininos campeã Barty passa a vice-líder

Em contraponto, a australiana Asleigh Barty subiu ao segundo lugar na classificação feminina, com uma progressão de seis lugares, após ter vencido no sábado a final do principal torneio de terra batida, na sua primeira vitória num ‘Grand Slam’.

No domingo, Nadal voltou a ser imperial no seu palco de eleição, ao vencer Dominic Thiem por 6-3, 5-7, 6-1 e 6-1, um dia depois de o austríaco afastar o líder mundial, Djkokovic, numa meia-final que se arrastou entre sexta-feira e sábado, devido à chuva.

‘Djoko’ continua destacado na liderança ATP, com quase mais cinco mil pontos do que Nadal, seguido do suíço Roger Federer, enquanto Dominic Thiem mantém a quarta posição.

O português João Sousa, eliminado na primeira ronda de Roland Garros, diante do espanhol Pablo Carreno-Busta, caiu uma posição na classificação, e é 71.º, enquanto Pedro Sousa continua em 124.º, e João Domingues desceu ao 163.º posto.

Ainda em masculinos, destaque para Stan Wawrinka, vencedor de três torneios do ‘Grand Slam’ — Austrália (2014), Roland Garros (2015) e US Open (2016) -, que caiu nos quartos de final frente a Federer, e subiu ao 19.º lugar.

Wawrinka, antigo número três mundial, enfrentou uma lesão, com uma longa paragem que o fez cair em junho de 2018 para 263.º do ‘ranking’, um cenário que o suíço tem vindo a ‘cavalgar’ desde o seu regresso.

Em femininos, além da subida de Barty à vice-liderança, atrás da japonesa Naomi Olsaka, destaque para a queda de cinco posições de Simona Halep, para o oitavo lugar, com a romena, que defendia em Paris o título, a ser eliminada na primeira ronda.

Também Osaka foi eliminada prematuramente, na terceira ronda, mas manteve a liderança feminina, face ao igual afastamento de algumas das favoritas, como Karolina Pliskova (3.ª ronda), Kiki Bertens (2.ª ronda) ou Petra Kvitova, que desistiu antes da estreia.