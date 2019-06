Endiama quer Sagrada Esperança nos três primeiros

Partilhe















O Presidente do Conselho de Administração da Endiama EP., Ganga Júnior, principal patrocinadora do Sagrada Esperança da Lunda Norte, ambiciona ver o clube nos três primeiros colocados na época 2019/2020, do Campeonato Nacional de Futebol da I Divisão (Girabola), visando a sua participação nas competições africanas.

Em declarações à imprensa, a propósito dos desafios do clube, o também presidente da mesa da Assembleia do Sagrada Esperança, Ganga Júnior disse que a empresa garante todas as condições para que a equipa faça uma boa época (2019/2020).

Sem avançar as verbas para a próxima época, disse ser tarefa da direcção, aumentar o número de sócios, visando a arrecadação de receitas através de quotas, para permitir que o clube tenha saúde financeira de forma regular.

O Clube Desportivo Sagrada Esperança, foi fundado em Dezembro de 1976, na cidade do Dundo, Lunda Norte, tem na sua galeria três títulos, duas taças de Angola (1988 e 1999) e foi campeão nacional em 2005.

Em 2005, participou na Liga dos Campeões Africanos, tendo sido eliminado na segunda fase. Em 2016 voltou a competir a mesma liga, tendo atingido a terceira fase.

Na época 2018/19, conquistada pelo 1º de Agosto, a formação Lunda ocupou a 6ª posição com 42 pontos.

O branco e o verde são as cores do equipamento da formação diamantífera, que conta com um campo de 8 mil espectadores, no centro da cidade do Dundo.