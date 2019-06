Lacatoni será a marca do equipamento dos Palancas no CAN2019

Partilhe















A selecção nacional sénior masculina de futebol vai usar no campeonato africano das nações (CAN2019), que arranca no próximo dia 21 deste mês no Egipto, um equipamento com a marca da multinacional portuguesa Lacatoni.

O acto de apresentação aconteceu domingo numa unidade hoteleira da capital do país que reuniu desportistas, músicos e responsáveis da federação angolana da modalidade (FAF).

Na ocasião, o presidente da FAF, Artur de Almeida e Silva, deu a conhecer que o novo equipamento da selecção nacional além de representar a marca da multinacional portuguesa Lacatoni tem o design de um angolano que criou a estampa com a Samacaca (tecido originário do Sul de Angola).

Angola está no grupo E, com a Tunísia, Mali e Mauritânia