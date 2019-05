Lewis Hamilton vence GP do Mónaco e reforça comando do Mundial de Fórmula 1

Partilhe















O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu hoje o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1, sexta prova do Mundial, e reforçou a liderança do campeonato.

O piloto britânico liderou desde o arranque e sofreu ainda um toque do holandês Max Verstappen (Red Bull) à saída do túnel na penúltima das 78 voltas que compunham este Grande Prémio, mas segurou a liderança.

Apesar de ter cruzado a meta na segunda posição, Verstappen sofreu uma penalização de cinco segundos devido a um toque no finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) à saída das boxes, caindo para o quarto lugar.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) foi, assim, o segundo classificado, a 2,602 segundos do vencedor, naquele que foi o melhor resultado do ano, batendo Bottas, que fechou os lugares do pódio, a 3,162 segundos de Lewis Hamilton.

Com estes resultados, Hamilton tem agora 137 pontos, contra 120 do companheiro de equipa Valtteri Bottas.