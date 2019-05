Governos de Angola, Timor-Leste e São Tomé debatem em Macau investimentos chineses

Partilhe















Os governos de Angola, Timor-Leste e São Tomé e Príncipe vão estar representados num fórum em Macau para debater investimentos chineses, a 30 e 31 de maio, anunciou hoje a organização numa conferência de imprensa.

Os secretários de Estado das Águas e para os Transportes, Lucrécio da Costa e Guido Waldemar da Silva Cristóvão, respetivamente, o ministro das Obras Públicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente de São Tomé e Príncipe, Osvaldo Abreu, o vice-ministro das Obras Públicas de Timor-Leste, Nicolau Belo, e o membro do Conselho de Estado daquele país, José Ramos-Horta, marcam presença no 10.º Fórum Internacional sobre o Investimento e Construção de Infraestruturas (IIICF, na sigla em inglês).

A edição deste ano do fórum vai contar com mais de dois mil empresários, académicos e políticos, dos quais mais de 50 governantes oriundos de 40 países e regiões, num evento cujo orçamento está estimado em 39 milhões de patacas (4,3 milhões de euros) e que é promovido sob a orientação do Ministério do Comércio da República Popular da China e do Governo de Macau.

O IIICF inclui 36 fóruns paralelos, exposições, seminários de promoção de projetos e bolsas de contacto, entre outras atividades de negociação comercial, para operacionalizar a cooperação entre os países envolvidos na estratégia adotada pelo Governo chinês “Uma Faixa, Uma Rota”, que visa o desenvolvimento de infraestruturas e investimentos em países europeus, asiáticos e africanos.

Na conferência de imprensa, o vogal executivo do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau Sam Lei destacou a realização, em paralelo, da 5.ª Conferência dos Governadores dos Bancos Centrais e dos Quadros da Área Financeira e de um outro fórum que terá como tema “Maximizando o Papel das Finanças para Motivar a Cooperação Prática entre a China e os Países de Língua Portuguesa”.