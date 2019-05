Greve no Caminho-de-Ferro de Luanda causou prejuízos de quase 90 mil euros

Em comunicado a que agência Lusa teve acesso, a administração informa que os serviços de circulação de comboios serão retomados na segunda-feira, na sequência da assembleia de trabalhadores realizada hoje.

De acordo com o documento, na quinta-feira foi realizada uma reunião de concertação entre o Conselho de Administração do CFL e a Comissão Negociadora em representação dos trabalhadores grevistas, na presença de representantes do Ministério dos Transportes e do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, onde foi decidido retomar o trabalho e continuar a implementação dos 19 pontos do acordo já estabelecido.

Na segunda-feira, retoma o horário normal com a realização diária de 17 comboios suburbanos, entre as Estações do Bungo e Catete, bem como o comboio para o Luinha, na província do Cuanza Norte, retomando dois dias depois o comboio de longo curso para a província de Malanje.

A administração salienta que, citando a Lei da Greve, os salários do mês de maio para os trabalhadores grevistas não vão ser pagos.

A greve por tempo indeterminado foi iniciada a 18 de abril passado, depois de uma outra realizada em janeiro deste ano, que teve a duração de 14 dias.

À empresa foi submetido um caderno reivindicativo de 19 pontos, que os trabalhadores alegam não estar a ser cumprido pela empresa, conforme alcançado em janeiro, à exceção da atribuição de um subsídio de alimentação.

Por sua vez, a empresa garante que o caderno reivindicativo apresentado, negociado e acordado está efetivamente a ser cumprido, com exceção do aumento dos salários na ordem dos 80% para todos os trabalhadores devido à situação financeira da empresa que não permite.