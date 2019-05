Benguelenses repudiam hoje governação de Falcão

Enquanto o MPLA em Benguela assinala os dois anos de governação de Rui Falcão com ganhos consideráveis, sobretudo no sector saúde, com destaque para a entrada em funcionamento da unidade de cuidados neonatais no Hospital Geral de Benguela, “uma das melhores do país”, segundo argumenta, onde são atendidos neonatos complicados, incluindo os prematuros e os de baixo peso, os activistas sociais que subscreveram uma carta dirigida a várias instituições, entre as quais o Governo Provincial e o Comando Provincial da Polícia, a convocar aquilo que consideram de “mega manifestação”, intensificam os apelos para a adesão de vários estratos sociais.