Futebol: 1º de Agosto procura “dobradinha” no sábado

Luanda – Depois da conquista do GirabolaZap2018/19, o 1º de Agosto procura neste sábado conquistar a Taça de Angola em futebol, quando defrontar na final o Desportivo da Huíla, partida a disputar-se no estádio 11 de Novembro.

Os “Agostinos” afastaram nas meias-finais o arqui-rival (Petro de Luanda), a quem venceram por 1-0, mesmo resultado verificado no triunfo dos huilanos sobre o Interclube.

Enquanto a formação do rio seco vai em busca do seu sexto troféu desta segunda maior prova futebolística do calendário da FAF, depois das consagrações em 1984, 1990, 1991, 2006 e 2009, os “militares” da região sul, depois do brilharete no findo Girabola, onde terminaram na inédita terceira posição, tentam a sua primeira conquista.

O máximo que a turma da Huíla conseguiu foi chegar a duas finais, ambas perdidas pelo Petro de Luanda, em 2002 e 2013.

Os tricolores, que possuem o maior número de taças (onze), são os detentores em título.