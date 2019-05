Detidos oficiais do SIC suspeitos de venda ilegal de viaturas

Dois oficiais do Serviço de Investigação Criminal (SIC) e um das FAA foram detidos quinta-feira, na cidade do Lubango (Huila), a mando da Procuradoria-Geral da República (PGR), por suposto envolvimento de venda ilegal de viaturas. Trata-se de um intendente e um inspector-chefe afectos ao SIC local que agiam em conluio com um capitão das Forças Armadas Angolanas (FAA) destacado na província do Namibe.