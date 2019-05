Dois em cada três barris de petróleo angolano são encaminhados para a China para pagar a linha de financiamento com aquele país, noticiou o Jornal Expansão

Segundo a mesma fonte, as vendas do petróleo bruto angolano estão cada vez mais a concentrar-se, uma vez que para a China já segue 65% da nossa produção, uma percentagem que continua a aumentar. Se juntarmos mais cinco destinos – India, Espanha, Estados Unidos, África do Sul e Portugal, podemos dizer que apenas seis países representam mais de 86% das exportações.

Angola exportou o ano passado 23,7 mil milhões de dólares em petróleo para a China, que para um preço médio de referência de 70,6 USD por barril, corresponde a quase 336 milhões de barris. Esta enorme quantidade justifica-se porque uma parcela muito importante serve para pagar a linha de financiamento com aquele país, e apenas o restante obedece a uma venda comercial. Em 2017, Angola encaminhou para a China 349 milhões de barris, que para um preço médio de 54 dólares por barril, gerou um volume de negócios de 19,2 milhões USD.

Isto numa altura em que a produção em Angola está a diminuir, sendo que as exportações caíram dos 575,5 milhões de barris em 2017 para 517,6 milhões em 2018, uma quebra de 9%. Esta tendência mantém-se há três anos, sendo que, de acordo com a proposta de revisão ao Orçamento Geral do Estado para 2019, se prevê a venda 526 milhões de barris com um preço médio de 55 dólares por barril.