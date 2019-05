‘Chef’ Jamie Oliver anuncia falência de restaurantes no Reino Unido

A maior parte dos estabelecimentos afetados pertence à cadeia Jamie’s Italian, lançada em 2008. Segundo a BBC, estão em causa 25 restaurantes do referido cozinheiro.

“Estou arrasado pela falência dos nossos restaurantes no Reino Unido”, declarou o ‘chef’ no Twitter.

Em comunicado, Oliver agradeceu aos empregados e fornecedores pela sua entrega ao longo de mais de 10 anos de atividade.

Os ‘media’ britânicos noticiaram que os restaurantes em causa foram colocados sob administração judicial da KPMG, que vai tentar encontrar um ou mais compradores para toda ou parte da atividade. Caso isso não seja possível, os estabelecimentos fecham.

Jamie Oliver é uma figura dos meios culinários conhecido por vários programas de televisão e pela publicação de alguns livros.

No início de 2017, tinha já anunciado o encerramento de seis estabelecimentos da cadeia Jamie’s Italian no Reino Unido, justificando na altura que isso ocorria devido ao ‘Brexit’ (saída britânica da União Europeia), que levou a um aumento do preço dos ingredientes utilizados para os pratos italianos.