OMA elege candidatas ao Comité Central do MPLA

As participantes a VI Reunião Ordinária do Comité Nacional da OMA elegeram esta segunda-feira, em Luanda, 10 candidatos a membro do Comité Central do MPLA, com 151 votos a favor, correspondente a 86 porcento, do total dos votos válidos (176).

Trata-se de Maria Alfredo, Amalha dos Santos, Maria Antónia, Emiliana Nhengo, Maria Fonseca, Muteka Mbutu, Maria Baza, Djamila dos Santos, Divua Vasconcelo e Joana dos Santos.

No discurso de encerramento, a secretária-geral da OMA, Luzia Inglês, alertou para os desafios que se avizinham, tendo por isso pedido zelo e rigor, bem como engajamento de todas no sentido da defesa dos ideais do partido e as orientações do Presidente João Lourenço, com vista o reforço da imagem e prestígio desta formação política.

Luzia Inglês enfatizou aos presentes que “hoje, como no passado, é imperioso manter a unidade e coesão, com vista ao fortalecimento da OMA, assim como o trabalho nas estruturas de base”.

Por outro lado, pediu reforço das campanhas de sensibilização para ingresso de novos militantes nas fileiras da organização.

Perante centenas de militantes, retirou ainda a importância de um maior envolvimento das mulheres na realização das eleições autárquicas.

Disse ser objectivo da OMA continuar a despertar a sociedade sobre a importância da moralização e consciencialização das famílias na luta contra a violência, a não discriminação, respeito e protecção dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos domínios políticos, económicos, social e cultural.

Acrescentou que a OMA pretende continuar a reforçar o seu papel na luta contra o analfabetismo, a formação política e profissional, educação e na saúde da mulher nas comunidades, na defesa da igualdade de género e na valorização da capacidade empreendedora e da inovação, do poder da mulher nas mudanças para o bem de toda a sociedade.

O encontro analisou e aprovou o relatório das actividades desenvolvidas pelo Secretariado Executivo Nacional referente ao período de Outubro de 2018 a Abril do corrente ano e o relatório de actividades da Comissão de Disciplina e Auditoria do Comité Nacional referente ao mesmo período.