Bicampeões Golden State Warriors apuram-se para a quinta final seguida da NBA

O Warriors, que não permitiram qualquer triunfo aos Trail Blazers nos quatro jogos decisivos de Oeste (4-0), venceram três das quatro últimas finais da NBA (2015, 2017 e 2018), sempre frente aos Cleveland Cavaliers, que apenas conseguiu ‘roubar’ o título à equipa de Golden State em 2016.

Os bicampeões em exercício vão tornar-se apenas a segunda formação a disputar cinco finais seguidas do mais importante campeonato de basquetebol do mundo, depois da lendária equipa dos Boston Celtics, que dominou a NBA na década de 60 do século passado.

Após um primeiro período equilibrado, os Trail Blazers conquistaram uma importante vantagem no segundo e terceiro parciais, que atingiu 17 pontos, mas os Warriors conseguiram recuperar e fechar o resultado no tempo regulamentar em 111-111, levando o encontro para o prolongamento, no qual estiveram quase sempre na frente — ainda que por curta margem -, impondo-se por 8-6.

O base Stephen Curry, autor de um ‘triplo duplo’ foi um dos principais responsáveis pelo sucesso da equipa de Oakland, cotando-se como o melhor marcador do quarto jogo da final da Conferência Oeste, com 37 pontos, tendo ainda efetuado 11 assisrências e capturado 13 ressaltos.

Curry esteve bem secundado por Draymond Green, que também entrou na casa das dezenas em pontos (18), assistências (11) e ressaltos (14), fazendo ambos história na NBA ao tornarem-se os primeiros colegas de equipa a terminarem uma partida dos ‘play-offs’ com um ‘triplo duplo’.

Mesmo privados do seu melhor marcador, Kevin Durant, que está a recuperar de uma lesão, os Warriors qualificaram-se para a final da competição, na qual vão defrontar o vencedor da Conferência Este, que os Milwaukee Bucks, melhor equipa da fase regular, lideram por 2-1 frente aos Toronto Raptors.