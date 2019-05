Portugal e Angola reforçam coperação para potenciar oportunidades na economia do mar

O acordo foi assinado pelas ministras das Pescas e do Mar de Portugal e Angola, respetivamente Ana Paula Vitorino e Maria Antonieta Baptista, no final do fórum “Empresários portugueses e angolanos juntos para uma cooperação sustentável do Mar”, que contou com associações setoriais e empresas de Angola e Portugal.

O memorando tem como objetivo definir os princípios da cooperação bilateral nos domínios da legislação, formação, investigação técnico-científica, desenvolvimento de atividades de pesca marítima, continental e aquicultura, fiscalização e controlo das atividades de pesca e indústria de transformação de produtos de pesca entre os dois países.